23 Nisan coşkusu! Bakan Tekin, öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılında ve milletimizin bağımsızlık iradesinin simgesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim ailemizle huzurunuzdayız.





Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizler; çocuklarımızın demokrasi ve millî irade şuuruna sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.



Bize bıraktığınız kutlu mirası ileriye taşımak; çağın ruhunu yakalayan, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmek en büyük vazifemizdir. Önümüzdeki asrı 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere aklıselim, kalbiselim, fikriselim, çalışkan ve erdemli bireyler yetiştirme azmimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.