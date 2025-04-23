İstanbul’daki depremlerin ardından TAMP toplantısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, tüm afet gruplarının katılımıyla toplantı yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."