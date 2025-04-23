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Haberler Gündem İstanbul'daki depremlerin ardından TAMP toplantısı yapıldı

İstanbul'daki depremlerin ardından TAMP toplantısı yapıldı

İstanbul art arda gelen depremlerle sarsıldı. Türkiye'nin gündemi bir anda yeniden depreme odaklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında AFAD'da toplanan afet gruplarının temsilcileri, gelişmeleri anlık takip ediyor.

AA

Giriş Tarihi:

İstanbul’daki depremlerin ardından TAMP toplantısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, tüm afet gruplarının katılımıyla toplantı yaptı.

İstanbul’daki depremlerin ardından TAMP toplantısı yapıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

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