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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

AA

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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