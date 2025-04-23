"Türk donanmasının gücünü bir kez daha gördük"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Botu, Marmaris Belediye İskelesi'nde 09.00 - 18.00 saatleri arasında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Gediz Marmaris Körfezi'nde saat 10.00 -12.00 ve 14.00 - 17.00 saatleri arasında vatandaş ziyaretine açıldı.

TCSG 310 sahil güvenlik botu ve körfez açıklarında demirli TCG Gediz gemilerini ziyaret eden vatandaşlar, onurlu ve gururlu olduklarını ifade ettiler. Atatürk meydanından Deniz Ticaret odası ve Deniz Motorlu taşıyıcılar kooperatifi tarafından organize edilen piyade tekneler ile binden fazla vatandaş ve çocuk onlarca kez körfez içinde demirli TCG Gediz gemisine götürülüp getirildi.

Yoğun ilgi sebebiyle uzun kuyruklar oluşurken, gemiyi ziyaret eden çocuklara gemi hatırası şapka, Türk bayrağı, gemi hatırası kupalar ve ay-yıldızlı balonlar hediye edildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi'ne bağlı gazilerinde ziyaret ettiği gemide ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki çocuğu ile TCG Gediz askeri gemisini ziyaret eden Servet Çakır; "Çok iyiydi, gururlandık. Çocuklar da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böyle güzel bir anı yaşamış oldular. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü de tekrar görmüş olduk böylelikle. Teşekkür ediyoruz, Allah onları başımızdan eksik etmesin" şeklinde duygularını aktardı.

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Proje Okulu öğrencileri de okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde gemiyi ziyaret etti. Öğrencilerden Arda Mutlu; "Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Proje Okulu olarak geldik bugün. Komutanlarımız çok güzel bir şekilde bize mesleği anlattı. Gayet milli duygularımız tatmin oldu. Türk ordusunun, Türk donanmasın ne kadar şerefli olduğunu ne kadar güçlü olduğunu bugün bir kez daha gördüm" dedi.

Öğrencilerden Sevide Bayraktar ise "Bugün buraya okulca geldik. Gediz gemisi Türkiye'nin sekiz büyük gemisinden biri ve buraya gelmesi bizim için çok büyük bir şans. Gezmek bizim için çok değerli, öğretmenlerimiz sayesinde ziyaret ettik. Çok güzel bir gündü, çok güzel bir anı oldu" diyerek böyle bir şansı verdikleri için yetkililere teşekkür etti.