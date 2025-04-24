Bakan Uraloğlu, GSM operatörlerinin teknik birimleriyle toplantı yapacak

İstanbul, dün peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Deprem fırtınası 12.19'da Silivri açıklarındaki 3.9 büyüklüğünde başladı. 12.49'da en şiddetlisi geldi, 6.2'lik sarsıntı birçok ilde hissedildi. Ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı sarsıntı yaşandı.Depremin hemen ardından iletişimde yaşanan sıkıntı tepkilere yol açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur. Ve bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu." ifadelerini kullandı.

ÜÇ GSM OPERATÖRÜYLE TOPLANTI YAPILACAK

Bugün üç operatörün teknik birimleriyle toplantı yapacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Bilgileri arkadaşlarımızdan aldık." dedi.