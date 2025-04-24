CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na iptal davası

Kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçe ile CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptalini istedi. Dava dilekçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlılığıyla Türk siyasal hayatında önemli bir rol üstlendiği kaydedildi.

'İLKELERE AYKIRI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Dilekçede, 6 Nisan 2025'de yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın, ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve parti içi iradeyi gasp eden yöntemlerle şekillendirildiği aktarıldı. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulduğu ifade edilen dilekçede, 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelendiği belirtildi.

'ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDEDİR'

Gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay'da alınan kararların yok hükmünde olduğu aktarılan delikçede, "Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür. 21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararı hukuken geçersizdir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda 'şaibeli' bir şekilde genel başkan ilan edildi" denildi.

'HUKUKSUZ SÜRECE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Kurultayda meşruiyeti tartışmalı bir şekilde seçilmiş olan doğal delegelerin fiilen engellenen adaylık süreçleri, delegelere yapılan baskılar ve oylamaların gizliliğine gölge düşüren uygulamaların olağanüstü kurultay sürecinin demokratik meşruiyetini tamamen ortadan kaldırdığı belirtilen dilekçede, "Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler ve gözetlenen oy kullanımı, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır. İstanbul İl Kongresi'nde seçilen delegelerin hukuki geçerliliği olmamasına rağmen, bu kişiler kurultayda oy kullanmıştır. Bizler, hukukun üstünlüğüne, parti içi demokrasinin yaşatılmasına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi geleneklerine olan sadakatine inanan kişiler olarak, bu hukuksuz sürece karşı sessiz kalmayacağız. Bu sebeple, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için dava açmış bulunmaktayız. Amacımız, partimizi yeniden hukuk zeminine çekmek, meşruiyetin ve adaletin sesi olmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tarihine ve kurucularına yakışır şekilde temsil etmektir" ifadeleri kullanıldı. Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik davanın bu dosyayla birleştirilmesi istendi.