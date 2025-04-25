İzmir S.O.S. veriyor... Acil önlem alınmalı

İstanbul'da iki gün önce 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyük paniğin yaşandığı İstanbul'da vatandaşlar, geceyi dışarda geçirdi. Megakentte 266 artçı deprem yaşandıUzmanlar çevre illerden de hissedilen bu depremin gelmekte olan büyük depremin habercisi olduğunu belirtti. Öte yandan uzmanlar İzmir'in de 7 ve üzeri bir depremi kaldıramayacağını belirterek 'zamanımız kalmadı' vurgusu yaptı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, depremin İzmir için de bir uyarı niteliğinde algılanması gerektiğini söyledi.

Kozanoğlu, "İzmir'in birinci gündemi deprem olmalı. İzmir'de, riskli yapıların tespiti için ilk etapta acilen kontrol edilmesi gereken 150-200 bin civarında bina var. Harekete geçmediğimiz, beklediğimiz her gün biraz daha geç kalıyoruz. Depremden korkuyoruz ama en çabuk da depremi unutuyoruz. İzmir'de yaklaşık 1 milyon bina stoku var. Bu binaların birçoğu da 35-40 yaşın üzerinde. Yüzde 35 civarında da kaçak yapı stokumuz var. Bu oran, İzmir gibi bir şehir için yüksek. Binamızdan emin değilsek mutlaka kontrolünü yaptırmalıyız. Güçlendirme ihtiyacı varsa hemen harekete geçmeliyiz" dedi.

KRİTİK 7 GÜN UYARISI

Aydınlı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da çarpıcı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'un yıkım eşiğinin 4.4 büyüklüğünden sonra başladığını belirterek, "Bu küçümsenmeyecek bir sarsıntı. Ancak bu, beklediğimiz 7 ile 7.2 büyüklüğündeki büyük İstanbul depreminin yerini tutmaz. Asıl tehdit kapıda. Bu büyüklükteki bir depremde, Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir enerji boşaldı. Ancak bu stres boşalması, büyük depremi geciktirmez. Sadece küçük bir bölgesel rahatlamadır. Bu bir hafta içerisinde dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü bu, doğu-batı yönünde sağ atımlı bir kırığın harekete geçtiğini gösteriyor. İzmir'e kadar duyuldu. Önümüzdeki günlerde daha fazla artçı bekliyoruz ama yıkıcı olmayacaklar. Bu tarz öncü sarsıntılar, büyük İstanbul depreminin işaret fişekleridir. Kimse bu sarsıntıları hafife almasın" ifadelerini kullandı.

İEÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İstanbul depreminin İzmir için de bir uyarı olduğunu söyledi.

İZMİR'E UYARI

Bilim Konseyi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmirlileri uyardı. Görür, "Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok. Biz bunun farkında değiliz. Kentte 7 büyüklüğünden fazla deprem riski barındıran 15 fay hattı geçiyor" dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: KUMBURGAZ'A YÖNELDİ

Jeoloji Profesörü Şener Üşümezsoy, 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. Üşümezsoy, artçıların Kumburgaz fayına doğru ilerlediğini söyledi.

YOSHİNORİ MORİWAKİ: TSUNAMİ OLABİLİR

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Marmara'da, 30 yıl içinde deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski ve Marmara'da tsunami tehlikesi var. Hazırlıklı olursak risk azalır" dedi.

SÖZBİLİR: ARTÇILAR DEVAM EDECEK

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Faydaki engeller kırılıncaya kadar artçı depremler devam eder" dedi.