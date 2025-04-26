İran’da Bender Abbas Limanı’nda şiddetli patlama

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle limandaki bir binanın da hasar gördüğü kaydedildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 516'ya çıktı.

Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediği bildirildi.

Yektaperest, çevre kentlerden 4 ambulansın Bender Abbas'a gönderildiğini ve çevre hastanelerin de yaralıları kabul etmeye hazır hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürlüğü ise şu ana kadar kendilerine can kaybı bilgisinin gelmediğini bildirdi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

İRAN ULUSAL PETROL RAFİNERİSİ, LİMANDAKİ PATLAMANIN PETROL TESİSLERİ İLE ALAKALI OLMADIĞINI DUYURDU

İran devlet televizyonuna göre, İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı, Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin şu anda kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi.

İRAN İÇİŞLERİ BAKANI, BENDER ABBAS'TAKİ PATLAMA SONRASI SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

İran devlet televizyonuna göre, İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri ile telefonda görüştü.

Vali Aşuri'den gerekli bilgileri alan Mümini, derhal soruşturma başlatılması için talimat verdi.

Öte yandan Mümini'nin talimatı üzerine ülkenin Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanının da bölgeye gittiği kaydedildi.