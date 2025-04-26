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Son dakika: İBB'ye ikinci dalga operasyon: 53 gözaltı kararı | İSKİ Genel Müdürü de gözaltında

Son dakika haberleri...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da bulunduğu öğrenildi.

DHA

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Son dakika: İBB’ye ikinci dalga operasyon: 53 gözaltı kararı | İSKİ Genel Müdürü de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

Son dakika: İBB’ye ikinci dalga operasyon: 53 gözaltı kararı | İSKİ Genel Müdürü de gözaltında

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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