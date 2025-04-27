Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok net mesaj: PKK sistemden çıkacak! Ya kendileri yapar ya da biz yaparız

"YA KENDİLERİ ÇIKACAK YA DA BİZ ÇIKARACAĞIZ"

Fidan, Suriye'deki süreci ve PKK terör örgütünün varlığına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bölgesel istikrar için esas temeldir. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için uluslararası ve bölgesel platformlarda çaba göstermekteyiz

Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle barış içinde, sulh içinde çıkacak ya da başka türlü çıkacak

YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz