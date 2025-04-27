Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan çok net mesaj: PKK sistemden çıkacak! Ya kendileri yapar ya da biz yaparız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, PKK'nın Suriye'deki varlığına dikkat çekti, DEAŞ'ı hatırlattı. Fidan, "Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle barış içinde, sulh içinde çıkacak ya da başka türlü çıkacak" dedi.
FİDAN: GAZZE'YE İKİ AYDIR YARDIM GİTMİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki katliama ilişkin şu ifadeleri kullandı:
İsrail Filistinliler'e soykırım uygularken, uluslararası hukuku da katletmekte. Gazze'ye iki aydır insani yardım gitmiyor.
"TUTUMUMUZ NETTİR"
Gazze'deki tutumumuz nettir. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, insani yardımların başlamasını umuyoruz. Uluslararası toplumun bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.
Önceliğimiz bir an önce ateşkesin hayata geçtiğini görmek. Biz bu noktada desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür.
Filistin'in haklı davasını desteklemeye inşallah var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.
"YA KENDİLERİ ÇIKACAK YA DA BİZ ÇIKARACAĞIZ"
Fidan, Suriye'deki süreci ve PKK terör örgütünün varlığına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bölgesel istikrar için esas temeldir. Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için uluslararası ve bölgesel platformlarda çaba göstermekteyiz
Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa, PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle barış içinde, sulh içinde çıkacak ya da başka türlü çıkacak
YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz