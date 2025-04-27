İstanbul depremi sonrası 15 bin 10 bina incelendi! Bakan Kurum sonuçları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 15 bin 13 binanın incelendiğini, 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.