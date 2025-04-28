Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılında Türkiye’nin Göç Yönetimi Programı’nda önemli mesajlar

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hatırlayın Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Biz Suriye'deki muhacirleri buradan göndermeyiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Göçü onların anladığı manada değil göçü Mekke'den Medine'ye hicret olarak görmüştük. Biz buna fırsat vermedik. Burada gördüğünüz küçük muhacirler var, bunlar bizim evlatlarımız. İşte güzellik burada. İşte ensar olmak ne kadar güzel bir şey.

Göç meselesi son yıllarda tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği gibi sebeplerle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var, 165 milyonun üzerinde göçmen işçi sayısı var. En az 20 kişinin göç etmek mecburiyetinde kaldığını gösteriyor. Dünya nüfusunun 3,6'sı bugün göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır. Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan bir felaketin haberini alıyoruz. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti.

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Avrupa'ya kaçan çocukların akıbeti hala açığa çıkartılamadı.