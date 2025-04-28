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Haberler Gündem Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.Kabinede ana gündem olarak İstanbul’da gerçekleşen 6,2’lik depremin görüşülmesi bekleniyor. PKK’nın silah bırakmasına yönelik çalışmalar yakından takip edilirken, terörsüz Türkiye hedefindeki son durum ile İsrail'in saldırıları da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

HABER MERKEZİ

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Birçok gündemin masaya yatırılacağı toplantıda ana gündem yine deprem ve terörsüz Türkiye olacak.

İSTANBUL DEPREMİ...

Kabine Toplantısında İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından birisi olacak. Art arda gerçekleşen depremler sonrası bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin rakamlar gözden geçirilecek, riskli binalara yönelik atılacak adımlar gündemde olacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

SOSYAL KONUT KAMPANYASINDAKİ GELİŞMELER MASADA OLACAK

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumunda görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SON DURUM

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

SURİYE VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

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