‘Fay tamamen kırıldı, tehlike kalmadı’

Silivri-Büyükçekmece Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Kuzey Marmara'da yüzyılımızda kırılacak bir fay söz konusu değildir" dedi. 6,2'lik Silivri depremini günler öncesinden bilmesiyle gündem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeni açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, "Son 2-3 gündeki artçılarla birlikte ikinci kez beklediğim 6.2'lik deprem tehlikesi kalmamıştır. Kumburgaz çukurundaki fay tamamen kırılmıştır. Bu durumda İstanbul'da Kuzey Marmara'da yüzyılımızda kırılacak bir fay söz konusu değildi. Başka bir deprem tehlikesi kalmamıştır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'ikiz bir deprem olabilir' açıklamasıyla korkutan Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki son artçıların dizilimine dikkat çekerek fayın tümünün kırıldığını söyledi.

Üşümezsoy, "Bu durumda geride bir kırılmamış bölüm kalabileceği 6,2'lik bir deprem potansiyelinin kaldığı düşüncemiz, son birkaç gündeki artçıların dizilimi ve kırılmanın potansiyeliyle fayın boydan boya kırılarak tüm stresini boşaltmış olduğu resmini vermektedir. Son artçıların konumuna baktığımızda fay Silivri'den Büyükçekmece'ye kadar kırılmış görüntüsü vermektedir. Buna karşılık bu fayın Doğusunda yer aldığı ileri sürülen fayın olmadığı gibi orada da artçı depremler ve stres aktarımı yoktur"açıklamasını yaptı.

KÜTAHYA'DA 65 ARTÇI OLDU

Silivri Büyükçekmece arasındaki fay bu süreçte artçılarla beraber kırılmasını tamamladığı görülmektedir. Bu durumda Kuzey Marmara'da bu yüz yılımızda kırılacak bir fay söz konusu değildir" dedi. Öte yandan Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede gece saatlerinde 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.