Başkan Erdoğan’dan İslam ülkelerine birlik çağrısı: Başka yol yok...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirerek önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Gelinen noktada önümüzde çok fazla alternatif yok. Ya aslımıza döneceğiz ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Hem kendi işimizde hem de uluslararası platformlarda hareket etmek için başka yol yoktur. Bize giydirilen bu gömleği yırtıp atmak zorundayız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İslam coğrafyası 2 asırdır pek çok saldırının, böl-parçala-yönet etrafındaki planların parçası yapıldı. Tam 200 yıldır aramıza örülen duvarlar bizleri günden güne birbirimizden ulaştırdı. Bu duvarların tuğlaları nefretle, kinle yükseltildi. Dünyaya yakın geçmişe kadar nizam veren, erdemin, adaletin merkezi olan İslam beldeleri ne yazık ki eski gücünde değil. Aramızdaki muhabbet bağı üzülerek söylüyorum arzu ettiğimiz seviyelere erişemiyor. Kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak önce birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek zorundayız. Bakınız Değerli Kardeşlerim, şu soruları samimi bir şekilde kendimize sormamız gerekiyor.

Bu hazin tablonun ortaya çıkmasında İslam coğrafyası olarak bizim hiç sorumluluğumuz yok mu? Birbirimize kenetlenemez miydik? El ele daha iyi , daha adil bir dünyayı inşa edemez miydik? Geçmişten gerekli dersleri çıkarıp geleceğe daha güvenli adımlarla yürüyemez miydik? Ecdadın mirasına sahip çıkarak medeniyetimizi yeniden en zirveye getiremez miydik? Sorular ayrı olsa da cevabın hep aynı olduğunu görüyoruz.

Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle hiçbir güç karşımızda duramayacaktır. Gelinen noktada önümüzde çok fazla alternatif yok. Ya aslımıza döneceğiz ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Hem kendi işimizde hem de uluslararası platformlarda hareket etmek için başka yol yoktur. Bize giydirilen bu gömleği yırtıp atmak zorundayız.

Sizlere baktıkça inancımız artıyor, mücadele azmimiz güçleniyor. Sefer bizden zafer Allah'tandır. Zor günler yaşıyoruz, İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Savaşların ardı arkası kesilmiyor. Mazlumların çığlıkları yüreğimizi kor ateş gibi dağlıyor. İman varsa, imkanın da olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bu salondaki muhteşem ve muazzam atmosfer bunun müjdecisidir. Çok daha güvenli yarınları el birliğiyle inşa edeceğiz.