İmamoğlu’nun milyonluk lüks araçlarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İFADELERİ 17 SAVCI ALDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 48 şüpheli, önce sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin ifadelerinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından alındı. Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Milyonluk otomobillerin, İmamoğlu'nun gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.

ONGUN'UN EŞİ İNKAR ETTİ

İBB Danışmanı ve MEDYA AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun da ifade veren isimler arasındaydı. İBB tarafından ürün hizmet alımı veya satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine Ongun, "Ben şahsi veya şirketim aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde yapılan hiçbir ihaleye katılmadım ve ihale sürecinde bulunmadım" dedi.

Beykoz'daki bir rezidansın otoparkında saklanan lüks araçların arasında Ferrari, Range Rover, Mercedes gibi markaların yanı sıra değeri paha biçilemeyen klasik araçların olduğu görüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ise bir reklam şirketinin 2019 yılı ekim ayı öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanının İBB tarafından "İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği" gerekçe gösterilerek kullandırılmadığı, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığı, bu şekilde kamunun KDV hariç 260 milyon 755 bin 555 lira zarara uğratıldığı yönünde müşteki Sedat K'nin iddiaları soruldu. Suçlamayı kabul etmeyen Alpay, "25 yıllık devlet memuru olarak böyle bir iddiayla karşılaşmayı zul sayıyorum. Geçen iddialar asılsız ve iftiradır" şeklinde cevap verdi.

GİZLİ KASASI MURAT KAPKİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün Beykoz'da bulunan bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller, çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. El konulan araçlar arasında milyonluk son model lüks otomobillerle birlikte klasik otomobillerin de bulunduğu görüldü.