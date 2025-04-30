Protokol imzalandı! Yeni evlenecek gençlere çeyiz desteği: Ek yüzde 35 indirim daha...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta 'Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak" diye konuştu.

'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin 81 ilde yaygınlaştırıldığını söyleyen Göktaş, "Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça da hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz" ifadelerini kullandı.