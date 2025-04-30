Türkiye’nin AB üyeliğine İtalya’dan tam destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Türkiye- İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirvesi'ne başkanlık etti. Zirvenin ardından iki liderin huzurunda, Türkiye ile İtalya arasında ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imza altına alındı.

KARŞILIKLI YATIRIMA DEVAM

İmza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. İtalya ile aramızda uyum var. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda verdiği katkının İtalya'nın dikkatini çekti. AB üyeliğimize katkı verecekler. Üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz. Türk firmaları da İtalya'da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız" dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Erdoğan, Filistinlilerin uğradığı zulme de değinerek, "İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya'ya yatırım yapmak istiyor. Baykar- Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide-doğal gazda stratejik ortak durumundayız. Hidrojende de ileri gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı iki ülkenin ortak gerçekleştireceğini vurgulayan Meloni, "Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi de arz ettik. Ukrayna'da savaş ortamında ara buluculuk rolü üstlendi. Barış için süregelen adımlarını destekliyoruz. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda İtalya Protokol Müdürü Bruno Pasquino ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay ve Roma Büyükelçiliği personeli tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan havalimanının ardından Meloni'nin resmi görüşmelerini gerçekleştirdiği Villa Doria Pamphili'ya geçti. Başkan Erdoğan, burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı.