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Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam büyükelçilerini kabul etti.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Ekvador Büyükelçisi Pedro Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Erdoğan, daha sonra Belarus Büyükelçisi Glaz, Brezilya Büyükelçisi Neves, Ekvador Büyükelçisi Vintimilla, Gürcistan Büyükelçisi Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha ile ayrı ayrı görüştü.

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