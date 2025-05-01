‘Terör örgütüyle pazarlık söz konusu olamaz’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine vurgu yapan Bakan Tunç, "Bu ülkenin önündeki en büyük engel terör belası. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması önünde ayak bağı olan terör belasından kurtulma mücadelesi veriyoruz. Bununla ilgili de çok önemli aşamalar kaydettik. Binlerce şehit verdik. Ülkemizin, milletimizin huzurunu bozan bu beladan kurtulmak istiyoruz" dedi. İmralı'nın PKK terör örgütüne yaptığı çağrıyı hatırlatan Tunç, "Artık terör örgütünün meşruluğunu kaybettiği, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması yönünde bir çağrıydı. Bu çağrıya henüz cevap verilmiş değil" diye konuştu.

"TOP OYNAMIYORUZ!"

"Cevap verildiğinde, terör örgütü kendisini feshettiğinde Türkiye, 'terörsüz Türkiye' çerçevesinde çok önemli bir aşamaya geçmiş olacak" diyen Tunç, "İmralı heyetinde yer alan ve rahatsızlanan Sırrı Süreyya Önder'in bu sürece yapıcı bir katkısı vardı. İnşallah iyileşir ve sağlığına kavuşur. Bu sürecin devam etmesi lazım. Bu anlamda 'topun iktidarda olması' durumu söz konusu değil. Burada bir müzakere ve pazarlık söz konusu değil. DEM Parti'nin geçen hafta Adalet Bakanlığımıza yaptığı ziyarette biz bir müzakere yapmadık. DEM Parti Grup Başkanvekillerinin talepleri oldu. Bunlar cezaevlerinin şartlarıyla ilgiliydi. Hasta hükümlü ve tutuklarının şartları ve onların infaz ertelemeleriyle ilgili ve örgütlü suçlarla ilgili taleplerde bulunuldu. Bir pazarlık ve müzakere söz konusu değil. Bir 'alver' süreci söz konusu olamaz. Biz top oynamıyoruz. Bu ciddi bir mesele" ifadelerini kullandı.