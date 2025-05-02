Son dakika: Başkan Erdoğan: Akkuyu’dan ilk elektriği yıl sonu vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Kıymetli bakanlar, değerli katılımcılar sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi münasebetiyle sizleri İstanbul'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz.

Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen bakanlığımıza ve Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE ENERJİ DENKLEMİNDE STRATEJİK YERDE..."

Geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımız hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli Enerji ve Maden Politikalarımızın hedefi bellidir. Enerji ve Madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleri ile bu alanda şeytanın bacağını kırdık. Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde...

Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıdık. Türkiye'yi bu alanda küresel bir aktör haline getireceğiz. Gabar'da günlük üretim 81 bin varili geçti. Mevcut keşif alanlarında saha geliştirme alanlarındaki faaliyetlerimize 3 binden fazla personel ile devam ediyoruz.

Enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Sakarya gaz Sahası'nde birinci fazı başarıyla tamamladık. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan sağlanıyor.

"ORUÇ REİS ÇALIŞMALARINI BU AY TAMAMLAYACAK"

4 bin 111 kilometrelik proje alanının 3700 kilometre karesi taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını bu ay içinde tamamlayacak: Bu çalışmalar olumlu neticelenirse, sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Somali ile imzaladığımız anlaşmalar kapsamında bu ülkede 16 bin kilometrekarelik alanda çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği farklı bir boyut kazanacak.

Dışa bağımlılığımız azalacak ve yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Somalili kardeşlerimiz de bu süreçten çok ciddi faydalar elde edecek. Teknoloji transferi, istihdam anlamına gelen bu süreç, Somali'nin ekonomik kalkınmasını daha da hızlandıracak."

Türkmenistan doğal gazında ilk akışı İran üzerinden 1 Mart itibarıyla başladı. 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin ediliyor. 1,3 milyar metreküp doğal gazın akışını sağlamış olacağız. İlk planımız anlaşmayı 5 yıl daha uzatmak.

"AKKUYU'DAN İLK ELEKTRİĞİ YIL SONUNDA VERECEĞİZ"

Cumhuriyet tarihimizin en büyük enerji projesi olan Akkuyu'nun ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz.

Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Doğal gaz ve elektrikte vatandaşlarımıza 983 milyar lira destek verdik.