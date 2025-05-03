Başkan Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesajlar! "Bizim bu topraklarda ev sahibi olduğumuzu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bu toprakların şehitlerimizin emaneti olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Teknofest KKTC sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin iki devlet olarak tek yüreği ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KKTC'de muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren gençlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Ada'nın her metrekaresinde izimiz, silinmez hatırlarımız var. Yüzyıllardır buradaydık, yine buradayız. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Nice asırlar burada olmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türkünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz. Nice yatırım, eser ve hizmet aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Kıbrıs'a elektriği de getireceğiz. KKTC'nin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız.

KKTC'de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkan, karşısında bizi bulur. Biz bunun mücadelesini çok verdik.

İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Önder'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, DEM Parti'ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'i son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik. Sırrı Süreyya Önder'in son dönemde büyük emek verdiği "Terörsüz Türkiye" menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.