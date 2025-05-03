Son dakika: Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.

Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini "Terörsüz Türkiye" hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, Yüce Meclis'in ve aziz milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun".

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Adalet Bakanı Tunç: Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.