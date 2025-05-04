Özgür Özel AKM’de saldırıya uğradı! AK Parti’den jet tepki geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin çıkışında tokatlı saldırıya uğradı.

ÖMER ÇELİK: SALDIRGAN HESAP VERECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Sn Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Saldırgan hukuk önünde hesap verecektir" dedi.