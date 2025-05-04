Son dakika: Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! İlk tören AKM’de

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15 Nisan'da saat 22.41'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder, dün 16.10'da hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı. Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü.

Önder'in naaşı, ikindi vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

TABUTUNA ZEYTİN DALI VE KARANFİL

Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Önder'in tabutunun üzerinde bulunan, karanfil ve barışı simgeleyen zeytin dalları dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN: VEFATINDAN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in vefatının arından şu açıklamayı yaptı: Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet kederli ailesine sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum. Son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."

BAHÇELİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MHP lideri Bahçeli, "Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik. İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü Merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır." dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Önder'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."