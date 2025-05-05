Başkan Erdoğan, KKTC'de yapılan TEKNOFEST'in ardından İstanbul'a döndü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan,"Biz niçin İsrail'le bütün ticari ilişkileri kestik? Çünkü biz biliyoruz ki dostumun düşmanı, aynı şekilde bize de düşmanlık yapıyor demektir. Şu an itibarıyla Gazze'deki o masumlara acımasızca bombaları yağdıran, bütün bölgeyi harabeye dönüştüren bir İsrail'den, biz zaten insanlık beklemeyiz. İsrail kandan ve kaostan besleniyor. Barış ve huzur iklimi İsrail'in istediği son şeydir. Suriye'de yıllardır süren iç savaşın bitmesinden, Suriye halkının kendi geleceğini tayin edecek olmasından, birlik ve bütünlük rüzgarından İsrail rahatsız olmuştur" dedi.

'HUKUKUN ÖNÜNDEKİ TEHLİKE'

Erdoğan, "İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiler. Gemilerin, insani amaçlı yardım malzemesi taşıdığı ve uluslararası seyrüsefer kuralları çerçevesinde hareket ettiğini tüm dünya biliyor. Buna rağmen, bu saldırının gerçekleştirilmesi, tam anlamıyla haydutluktur, korsanlıktır. İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor. İsrail gıdayı, temiz suyu, ilacı silah olarak kullanıyor. İnsan öldürürler dünya sessiz kalır; katliam yaparlar dünya sessiz kalır. Bu "sessizlik sarmalı" artık son bulmalıdır. Bilinmelidir ki; dünya İsrail'den büyüktür. Büyüklüğünün hakkını vermeli ve dünyayı ateşe vermeye çalışan bu alev topunu söndürmelidir. Yoksa çok geç olacak ve İsrail'e bugün sessiz kalanlar, tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. Adalet bir gün yerini bulacaktır" dedi.

'SADECE KENDİSİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Başkan Erdoğan, İsrail'in Suriye'de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyen İsrail, Türkiye'nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan da çok rahatsız. Suriye Hükümeti, devrim sonrasında ülkede huzuru, toplumsal barışı ve ekonomik kalkınmayı sağlamaya çalışıyor. Zorluklarla karşılaşsalar da büyük bir çaba içindeler. İsrail, sadece kendini düşünür. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye'yi inşa için gayret göstermelidir. İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür. Bir ve bütün Suriye ise müreffeh bir geleceğin formülüdür"diye konuştu.

'ETKİLİ ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili ise "Yapı stokumuzu yenilemek için elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat memat meselesidir. İnsanların evlerinin başlarına yıkılmaması için en dayanıklı, son teknolojiyle yapılmış ve estetik açıdan şehirlerimizin dokusunu koruyan ve destekleyen yapılar inşa etmeliyiz. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yerinde dönüşümü teşvik edecek ve devletvatandaş işbirliğini güçlendireceğiz" dedi.

'SİYASETİN SINIRLARI AŞILDI'

CHP'Lİ parti yöneticileri ve milletvekillerinin polise yönelik tutumuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP'li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Milleti sokağa dökmek, iç karışıklık çıkartmak, provokasyonlara ortam sağlamak bitti, işi şimdi doğrudan devletin polisinin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler. Polislerimiz devletin ve milletimizin güvenliği için gecelerini gündüzlerine katarken, siz nasıl onların üzerlerine parti otobüsü sürdürürsünüz? Biz CHP'nin provokasyonlarına kesinlikle gelmeyeceğiz."

AK PARTİ MYKBUGÜN TOPLANIYOR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması planlanıyor. Yoğun gündemle toplanacak olan MYK'da, hem iç hem de dış gündemden ilişkin birçok başlığın masaya yatırılması bekleniyor. Toplantıda, hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası 'terörsüz Türkiye' sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor. Sürece ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İmralı Heyeti arasında gerçekleştirilen görüşmede gündeme gelen taleplerde masaya yatırılacak.