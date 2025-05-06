4 ilde ‘organize suç örgütü’ operasyonu: 43 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 71 şüpheliden, 43'ünün tutuklandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli'de D.S.'nin, İzmir'de M.K.'nın (yurt dışı firar), Kırklareli'de N.G.'nin, İstanbul'da D.A. (yurt dışı firar), İ.A. (yurt dışı firar) ve B.G.'nin (yurt dışında tutuklu) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, D.S. ve N.G. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüpheli yakalandı.

'TEBRİK EDİYORUM'

Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Operasyonu gerçekleştiren görevlileri tebrik eden Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.