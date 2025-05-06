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Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberleri... Ankara bugün kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki liderin başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele alması bekleniyor.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı

Erdoğan saat 18.00 sıralarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde Cumhurbaşkanlığı korumaları ve basın mensuplarıyla sohbet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı

Erdoğan ve Bahçeli tokalaşıp, basın mensuplarını selamladıktan sonra konuta geçti. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme saat 18.10'da başladı. Erdoğan'ın ziyareti, Bahçeli'nin kalp rahatsızlığının ardından ilk görüşme özelliğini taşıyor. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

MHP lideri Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti.

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