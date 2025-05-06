Başkan Erdoğan- Bahçeli görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Erdoğan saat 18.00 sıralarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde Cumhurbaşkanlığı korumaları ve basın mensuplarıyla sohbet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Erdoğan ve Bahçeli tokalaşıp, basın mensuplarını selamladıktan sonra konuta geçti. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme saat 18.10'da başladı. Erdoğan'ın ziyareti, Bahçeli'nin kalp rahatsızlığının ardından ilk görüşme özelliğini taşıyor. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

MHP lideri Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti.