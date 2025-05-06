Ekrem İmamoğlu'nun diploması veri tabanından silindi

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

KARAR 9 KİŞİYE TEBLİĞ EDİLDİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, "yokluk" ve "açık hata" gerekçesiyle İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasını iptal etmişti. İptal kararı ilgililerin adres tespitinin ardından tebliğ edilecekti. SABAH'ın Rektörlük kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Adres tespiti yapılan 9 kişiye (Ekrem İmamoğlu, Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever, Murat Büyük) karar tebliğ edildi. Adreslerine tebliğ kararı gönderilen 9 kişinin diploma bilgileri ise İşletme Fakültesi tarafından üniversitenin veri tabanından silindi.