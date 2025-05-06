İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Tarihi eserleri öyle bir şeyin içine saklamışlar ki...





Aramalarda bir kısmı diş macunu ve tıraş kremi tüplerinin içine saklanmış Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.