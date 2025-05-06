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İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Tarihi eserleri öyle bir şeyin içine saklamışlar ki...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de havalimanında Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi. Tarihi eserleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Havalimanında tarihi eserleri sakladıkları yer ise herkesi şaşırttı.

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de havalimanında bazıları diş macunu ve tıraş kremi tüplerine gizlenmiş 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.



Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleriyle şüphelilere ait bavullarda arama yapıldı.



Aramalarda bir kısmı diş macunu ve tıraş kremi tüplerinin içine saklanmış Arkaik, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 sikke, 32 obje ve 2 altın yüzük ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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