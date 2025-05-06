‘Kimsenin kaprisiyle vakit kaybedemeyiz’

Başkan Erdoğan dün düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Varlık, yokluk mücadelesi verdiğimiz dönemde Kızılay inşa ettiği istiklal ve istikbal taşlarından biri oldu. Kızılay, Erzincan depreminden asrın felaketine milletimizin her zaman yanında oldu. Tüm kriz bölgelerimizde de ön safta gördük. Salgınlarda doğal afetlerde ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde mazlumların imdadına koştu. Milletimizin yardım ve dayanışma elini dünyanın dört bir yanına uzatan Kızılay'dan Allah razı olsun" diyerek konuşmasına başladı.

KAPSAMLI BİR HAZIRLIK

"Bundan 157 yıl önce başlanan yolculukta 513 şube ve temsilciliğiyle 400 bine yakın gönüllüsüyle 4 hastanesi, 2 tıp merkeziyle, 94 göçmen faaliyet alanı, aşevleri, huzurevleri ile geniş bir yelpazede çok kıymetli bir müessese haline gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "Ülkemizin kan ihtiyacının toplam talebin yüzde 97'sini temin etmesi de önemlidir. Nisan ayı itibarıyla bağışçılarının sayısı 1 milyon 179 bine ulaştı. Bu sayıların artarak devam edeceğine inanıyorum.

Kaybettiğimiz 50 bin vatandaşımızı geri getiremesek de Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını hızla sarıyoruz. 200 bin konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik, 250 bin ilave destek ile toplam sayıyı 450 bine çıkaracağız. Eskisinden daha güçlü, depreme dirençli hale getirene kadar şehirlerimizi ihya edeceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlık içerisindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz.

Ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Deprem gibi, afetlerde yardımlaşma gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar. Sahada çalışan yardım kuruluşlarımızı hedef gösterdiler. Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen depremde Kızılay'ımız yine sahadaydı, halkının yanındaydı."

Öte yandan Erdoğan, milletin "alçakça kampanyalara" aldırmadan, Türk Kızılay'ı desteklemeye devam edeceğini belirterek, şöyle söyledi: "Bu süreçte sizlere de sorumluluklar düştüğünün altını çizmek isterim. Unutmayınız, hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılay'ımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz."