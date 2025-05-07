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İlave TV'de sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunan Arif Kocabıyık'ın gözaltına alındığını duyurdu.

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İlave TV’de sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Arif Kocabıyık'ın gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda 'ilavetv.07' kullanıcı rumuzlu hesap yöneticisi A.K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" denildi.

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