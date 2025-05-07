Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'vahşi depolama' cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'in Tire ilçesi Karateke mevkiinde, açık alanda vahşi depolama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL ceza uyguladı.
Bölgede yapılan denetimde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel nitelikli atıkların açık alanda depolandığı tespit edildi.
Çevre Kanunu kapsamında kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.