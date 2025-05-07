Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'vahşi depolama' cezası!

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'in Tire ilçesinde yapılan denetlemeler sonucu Karateke mevkiinde açık alanda vahşi çöp depolama yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari para cezası uygulanmış, sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.