SON DAKİKA: Lisede zorunlu eğitim süresi kısalıyor! 2+2 ve3+1 modeli masada! Bakan Tekin bunu planlıyor...

Eğitimle ilgili Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşlarının uzun süredir tartıştığı zorunlu lise eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı gündemine aldı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler, yapay zeka ile eğitim teknolojilerinin dönüşümü, özellikle lise kademesinde okullaşma oranlarının artması, okul dışında eğitim imkanlarının artışı, eğitim istihdam bağının kurulamaması zorunlu eğitim süresini yeniden tartışmaya açtı.

SINAV ODAKLI BAKIŞ AÇISI KANAYAN YARA 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin son 2+2 yılına, yani lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitime daha esnek bir model getirmek için MEB'in çalışmalara başladığı öğrenildi. Yapılacak değişikliklerle, eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisini azaltmak hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınav ve sınavlardaki başarıya odaklı bakış açısının eğitim sisteminin kanayan yaralarından biri olduğunu her fırsatta dile getiriyor.