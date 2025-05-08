Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"

"BEN MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE SÖZ VERİYORUM"

Herkesin sorumluluk ve ciddiyetler hareket etmesi gerekiyor. Sadece iktidar veya belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir. İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullunun hep birlikte el uzatması gerekiyor. Ben milletimizin önünde söz veriyorum İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz bakanlığımın kapıları ardına kadar açık. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım.



İstanbul'da deprem bekleniyor. Biz depremi beklemeyeceğiz. Sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Tarihi yapılarımız ihya ederken şehrin içinde kalmış turizmin merkezi bir İstanbul'u hep birlikte inşa etmek zorundayız. Gelin parti ayrımı olmadan hep birlikte yapalım. Milletimiz çok daha sağlam bir İstanbul istiyor. Polemikleri bir kenarda bırakalım. Siyaset üstü bakışla belediye bütçelerinin deprem dönüşümünü gerçekleştirdiği gelin konser de yapmayalım.