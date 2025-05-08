Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar! "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının davet edildiği İstanbul Valiliği'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde;
İstanbul riskli bölgelerin en başında İstanbul'da depreme hazırlık kapsamında 450 milyar lira yatırım yaptık. Dönüşümü çok daha kolay hale getirmek için Yarısı Bizden kampanyasını başlattık. 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kapsamında dönüşümünü sürdürmektedir. İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası 452 bin ev ve iş yeri incelendi. 354 bin bin hasarsız. 61 bin bağımsız alanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşımız talep ederse hemen Yarısı Bizden kampanyasına başvurabilecek. Deprem siyaset üstü bir konudur.
"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"
Böylesi önemli bir konuda politika yapılmaz, propaganda malzemesi de olamaz. Hep söylüyoruz deprem siyaset üstü bir konudur. Depreme hazırlık sürecine herkes sahip çıkmalı.
"BEN MİLLETİMİZİN ÖNÜNDE SÖZ VERİYORUM"
Herkesin sorumluluk ve ciddiyetler hareket etmesi gerekiyor. Sadece iktidar veya belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir. İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullunun hep birlikte el uzatması gerekiyor. Ben milletimizin önünde söz veriyorum İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz bakanlığımın kapıları ardına kadar açık. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım.
İstanbul'da deprem bekleniyor. Biz depremi beklemeyeceğiz. Sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Tarihi yapılarımız ihya ederken şehrin içinde kalmış turizmin merkezi bir İstanbul'u hep birlikte inşa etmek zorundayız. Gelin parti ayrımı olmadan hep birlikte yapalım. Milletimiz çok daha sağlam bir İstanbul istiyor. Polemikleri bir kenarda bırakalım. Siyaset üstü bakışla belediye bütçelerinin deprem dönüşümünü gerçekleştirdiği gelin konser de yapmayalım.