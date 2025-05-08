Başkan Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması lazım, tüm engelleri kaldırmalıyız

Başkan Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda gençlere evlilik konusundaki çağrısını yineledi. Vakıfların gençlere destek olması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Dijital mecraların yaydığı yanlış algı ile mücadele ediyoruz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması, kolaylaştırılması lazım. Gençlerin yuva kurmasına destek olmaya tüm vakıflarımızı çağırıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kimliğimizle, kültürümüzle, milli ve manevi değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak şekilde güzeldir.

Kışın abdest alanlara sıcak su temin eden, sıcak günlerde sokak sokak gezip su sebillerine kar koyan, leylekleri koruyan vakıflar, şefkatin, merhametin birer nişanesidir. Merhum Evliya Çelebi, Osmanlı'daki vakıf zenginliğini hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim sözleriyle ifade etmiştir.

Böylesine köklü bir mirası devralan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Allah'a hamdolsun 101 yıldır başarıyla sürdürüyor. Günümüz şartlarına uygun şekilde vakıflarımızı yaşatıyor, gelecek nesillere aktarmak için canla başla çalışıyoruz. Son 2 yılda Bitlis Hazohan, Tokat Gök Medresesi'nin de aralarında olduğu 106 eser restore edildi. Depremde zarar gören eserlerin tadilatı hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Ecdad yadigarı topraklarda tam 40 çalışma nihayete erdirildi. Yakın zamanda 3 çalışma daha tamamlanacak.

Son 23 yılda 5 bin 927 vakıf varlığı yenilendi. Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır.

Dijital mecraların yaydığı yanlış algı ile mücadele ediyoruz. Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması, kolaylaştırılması lazım. Gençlerin yuva kurmasına destek olmaya tüm vakıflarımızı çağırıyorum.