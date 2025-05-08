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Emine Erdoğan'dan İslam Sanatları Fuarı'na davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ATO Congresium'da açılan 'Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum." ifadesini kullandı.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün ATO Congresium'da açılışına katıldığı ve 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek fuara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum" ifadelerine yer veren Emine Erdoğan, özellikle çocukların ve gençlerin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diledi.

Ayrıca gönderide, Emine Erdoğan'ın fuar açılışında yaptığı konuşmadan bir bölüme ve etkinlikten görüntülere de yer verildi.

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