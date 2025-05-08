Irak Başbakanı Sudani Ankara’da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. Törenin ardından liderler baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek.

Görüşmelerde iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak. Bölgesel ve küresel konuların da konuşulacağı görüşmelerin ardından Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı yapacak.