Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği! Sol arka lastiği patlatacaklarmış! DEM Parti'den açıklama...

"İNCELEMEYE İLİŞKİN TARAFIMIZA HENÜZ NET BİR SONUÇ İLETİLMEDİ"

Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."