Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği! Sol arka lastiği patlatacaklarmış! DEM Parti'den açıklama...

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yönelik suikast iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Önder'in aracının lastiklerini patlatacak özel bir düzenek bulunduğu iddia edilirken yapılan açıklamada, "Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir." denildi.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: ARKA SOL LASTİĞİ PATLATACAK DÜZENEK...
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı Heyeti'nde yer alarak aktif rol üstlendi. Önder'e suikast girişiminde bulunmak amacıyla aracına düzenek kurulduğu açıklandı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
"ÖNDER'İN ARACINDA DÜZENEK BULUNDU"
2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.
"İNCELEMEYE İLİŞKİN TARAFIMIZA HENÜZ NET BİR SONUÇ İLETİLMEDİ"
Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."