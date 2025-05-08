Yok artık dedirten zam! Belediyeden yüzde 237 artış...

Bursa'da yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Suuçtu Şelalesi Doğal Yaşam ve Tabiat parkı ile ilgili CHP'li Belediyeden skandal bir karar çıktı. Nihai ücretlendirme kararı tamamen Belediye inisiyatifinde olan tabiat parkının giriş ücretleri, yapılan yüzde 237'lik fahiş zam ile birlikte 40 TL'den 135 TL'ye yükseltildi. Vatandaşlar, yapılan zam sonrası Belediyeye tepki gösterdi.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞMIYOR"

Vatandaşların zam tepkisini düzenlediği bir basın açıklamasıyla gündeme taşıyan AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut, "Tarife fiyatlarını Milli Parklar Müdürlüğü belirliyor" şeklindeki ifadelere itibar edilmemeli. Milli Parklar yalnızca azami (en yüksek) ücret sınırını belirler. Nihai fiyatlandırma tamamen belediyenin takdirindedir. Belediye, bu yetkiyi en yüksek ücreti uygulayarak halkın aleyhine kullanmıştır. Daha önce 40 TL olan giriş ücreti, 135 TL'ye çıkarılmıştır. Oysa belediyenin bu alanı ücretsiz hale getirme yetkisi de vardır. Suuçtu gibi halkın ortak değeri olan bir alanın sosyal tesis anlayışıyla değil, ticari bir zihniyetle ele alınmasının kabul edilemez. Bu karar sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır" dedi.