SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken ’adalet’ çıkışı: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Yıldönümü töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehdidini isim vermeden hatırlattı, "Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın aileleri de işin içine katılarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması yanlıştır. Bunların haklı gerekçesi yoktur." dedi.

ADALET VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adalet terazisindeki en ufak bir sapma Allah muhafaza telafisi olmayan yıkımlara sebebiyet verebilmektedir. Güçsüzün, güçlüye ezdirilmemesi son derece önemlidir.

Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Adaletle hükmetmeyen hiçbir müessese varlığını sürdüremez. Adaletin sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın istikrarı tesis edemezsiniz.

Yasa ve anayasa değişikliklerini reform ve strateji belgelerimizle destekledik. Vesayet dönemlerinin acı bir hatırası olarak, yıllarca üstünlerin hukukunu geriye bıraktık, hukukun üstünlüğünü egemen kıldık.

YARGIDAKİ İYİLEŞTİRMELER

Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik. Yeni kurumlar ihdas ettik. Fiziki ve teknik altyapıdan, temel hak ve özgürlüklerine, ceza infaz sisteminden, kurumsal değişikliklere, icra ve iflas sistemlerinden, özlük haklarına çok geniş bir yelpazede adalet hizmetlerimizi günden güne geliştirdik, iyileştirdik, tahkim ettik.

YARGIYA 'FETÖ' UYARISI

2002'de 146 olan idari yargıdaki faal ilk derece yargı mahkemelerini 232'ye yükselttik. Yapanın yanına kar kalıyor gibi ön kabullerin topluma yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması konusunda kararlıyız. Bundan en ufak müsamaha göstermeyeceğiz. Suç işleyenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile devletimize pusu kurmaya çalışan FETÖ ile mücadelemiz devam edecek. Su uyur, FETÖ'nün sinsi hücreleri uyumaz. Yapılan her operasyonda bu görülüyor. Yargımız, FETÖ'nün nasıl habis bir yapı olduğunu en iyi bilen devlet organlarından biridir. Tarih, ibret alınmaz ise tekerrür eder. Yaşadıklarımızın önüne, dirayet, akıl, ibret alarak geçebiliriz.

"YARGIYA KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ"

Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın aileleri de işin içine katılarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması yanlıştır. Bunların haklı gerekçesi yoktur. İster siyasetçi, ister gazeteci olsun, suç varsa hesabının sorulmasına yardımcı olmalıdır. Eleştiri bahanesiyle kimse yargıya parmak sallayamaz. Bugüne kadar hükümetimizin tasarrufları konusunda yargı ile aramızda çıkan sorunlarda tavrımız hep bu yönde oldu. Güncel tartışmalarla ilgili de aynı özeni gösteriyoruz. Kamuoyunun gözünü çevirdiği herkesin de aynı şekilde hareket etmesi gerektiğini söylüyorum.