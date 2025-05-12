SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan PKK’nın silah bırakma açıklaması sonrası ilk mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama ile ilgili değerlendirmesini yaptı. Bakan Fidan, PKK'nın silah bırakma kararının tarihi ve önemli olduğunun altını çizdi, sahada ve pratikte yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

"SİLAH BIRAKMA KARARI TARİHİ VE ÖNEMLİ"

Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini lağvetme kararı ile ilgili soruya, "Karar tarihi ve önemlidir. Atılması gereken adımlar var, takip edeceğiz. Sahada ve pratikte yapılması gereken çok şey var. Karar samimi şekilde uygulanırsa herkese hayırlı olur." dedi.