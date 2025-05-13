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17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Bakan Yerlikaya aralarında İzmir’in de olduğu 17 ilde 17 dolandırıcı şebekesine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya 402 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 160 şüphelinin yakalandığını bunlardan 73’ünün tutuklandığını duyurdu.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de dolandırıcılık şebekelerine yönelik polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Operasyonlarda 402 kişiyi dolandırdığı belirlenen 160 şüpheli gözaltına alındı.

73 KİŞİ TUTUKLANDI

ŞÜPHELİLERİN kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı, kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Şüphelilere ait yaklaşık 114 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İşlem- varlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

17 ilde 17 dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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