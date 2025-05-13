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FETÖ'nün finansal kaynağına İzmir dahil 10 ilde eş zamanlı operasyon

Son dakika haberleri... Aralarında İzmir'in de olduğu 10 ilde FETÖ'nün finansal kaynağına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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FETÖ’nün finansal kaynağına İzmir dahil 10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturmada, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün finansal kaynağına İzmir dahil 10 ilde eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Kayseri, İzmir, Mersin, Muğla ve Van'da 15 adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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