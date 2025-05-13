MSB duyurdu! Askeri helikopter acil iniş yaptı!

Milli Savunma Bakanlığı DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını açıkladı.

"4 PERSONELİMİZİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

MSB açıklamasında "DENİZKURDU-2/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli 4 personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.