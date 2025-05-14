Boğaziçi Üniversitesi’nde çirkin saldırı: 97 gözaltı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, konuşmanın yapıldığı salonda ise provokatörlerce yumurtalı saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan, kampüste polisin uyarılarnıı dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.