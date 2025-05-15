Başkan Erdoğan: Terör hiç bitmesin diyenler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir" dedi. Terörün Türkiye'ye maliyetinin 2 trilyon doları bulduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, kudretli bir devlettir, devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin ekonomi alanında yazdığı başarı hikayesine birlikte imza attık. İhracat hacmini 36 milyar dolardan 265 milyar dolara çıkardık. Ekonominin geldiği noktaya şahitsiniz. İleri giden bir Türkiye ortaya çıktı.

Togg iç pazarda lider konumda. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerin yollarında milli markamız olan Togg'u göreceğiz. 2023 hedeflerine birlikte ulaştık şimdi gözümüzü 2053'e diktik. Bu ülkeye eser kazandırmanın heyecanını ve haklı kıvancını kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz.

Deprem bölgesinde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 252 bin konutunu da tamamlayarak sene sonunda 453 bin konutun anahtarlarını sahiplerine teslim etmiş olacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye çabalarımızda sizlerin katkısı kritik öneme sahip. Türkiye 1984 yılından beri bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik. Terörün doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor. Terör baronları diyoruz ya terörün eylemlerinden başkaları da şahsi rant elde etti. Silah tüccarları, zehir tacirleri... Terörün gölgesinde işlerini büyüttüler. Geçmiş bu meselenin çözümü için çok cesur adımlar atıldı ama bu çözüm engellendi. Türkiye gerçekten çok bedeller ödedi. Binlerce annenin yüreğine kor ateş düştü. Türk Kürt kardeşliği çokça yara aldı. Terör örgütünün beslenme alanlarını kuruttuk.