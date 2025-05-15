Son dakika! Konya’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Ankara’da da hissedildi

Son dakika deprem haberleri... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin şiddetini 5.2 olarak açıkladı.

Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 6.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Konya Kulu'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK FAY ZONLARI VAR"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.