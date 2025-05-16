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Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'a gitti.

HABER MERKEZİ

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Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Başkan Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Tiran'a gitti.

Erdoğan'ın ziyaret kapsamında, "Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği- Ortak Eylem" temasıyla, Arnavutluk'un ev sahipliğinde yapılacak zirvenin Ana Oturumu'na hitap etmesi bekleniyor.

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