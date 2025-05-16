Başkan Erdoğan: Barışın öncüsü dünyada bugün Türkiye’dir

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, GENÇFEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"BİZ SIRADAN BİR DEVLET, MİLLET DEĞİLİZ"

Türkiye Yüzyılına böylesine dinamik birilik bir gençlikle adım atmaktan iftihar ediyorum. Biz sıradan bir devlet, millet değiliz. Bizim damarlarımızda akan kanda büyük bir tecrübe var.

Biz sıradan bir devlet değiliz, biz sıradan bir millet değiliz. Biz 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir devlet değiliz. Batıdan Haçlılar, doğudan Moğollar geldi yakıp yıktılar ama biz vazgeçmedik.

"DÜNYA'DA BARIŞ OLSUN DİYE ÇABALIYORUZ"

Kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonrada durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin, biz ufka, ufkun ötesine bakacağız. Şu anda gözlerimiz Filistin'de, Gazze'de, Sudan'da, Somali'de, Libya'da. Aynı anda her birinde barış için, huzur için ateşkes için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak, zulümleri durdurmak için gecemizi gündüzüme katıyoruz. İnsanı diplomasinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü bugün Türkiye üstleniyor. Artık olayları seyreden değil, yönlendiren bir Türkiye var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör tehdidinin olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu vatanda özgürce yaşamak için çok çetin mücadele verdik. On binlerce canımızı terör saldırısında kaybettik. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı, kalkınma yolculuğumuz çok yavaş ilerledi. Bu musibetten ülkemizi tamamen kurtarmak için çok hassas adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız.